V petek, 28. februarja, bo pri Močku v Pliberku obhajal 70. življenjski jubilej Franc Valeško. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva žena Emmi, brat Jozej, sestre Malči, Micka in Lenej ter vsa ostala žlahta. Čestitkam se pridružujejo EL Pliberk, SJK ter deželna EL.