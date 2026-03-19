Draga Gabi, še na mnoga leta! 

Po maturi se je Gabi Partl z Mač odločila za učiteljski poklic, hkrati pa je vsa leta tesno povezana z domačim kulturnim, cerkvenim in političnim udejstvovanjem – bodisi kot pevka pri cerkvenem zboru Sveče bodisi kot tista, ki redno skrbi za to, da prejemajo domačini prisrčne čestitke sveške Kočne ob rojstnih dnevih, bodisi kot podpornica VS Bistrica v Rožu ter nekdanja dolgoletna zastopnica bistriške občine v zboru narodnih predstavnikov NSKS. Predvsem pa je še danes aktivna kot »ambasadorka koroških Slovenk in Slovencev« pri gradiščanskih Hrvatih v Novem Selu, ki se še posebej veselijo, da je njihov sin Jure kot vdovec našel svojo novo partnerko na Koroškem. V soboto, 21. marca, bo Gabi Partl obhajala 75. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in zadovoljstva partner Jure, sorodniki, SPD Kočna, VS Bistrica v Rožu, Dragica in Boris iz Goriških brd ter prijatelji iz Koroške in Novega Sela.