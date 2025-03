 Draga Erika, Bog te živi in na mnoga leta!

V soboto, 22. februarja, je nekdanja zborovodkinja otroškega oz. mladinskega zbora kotmirškega SPD Gorjanci Erika Muri obhajala 80. življenjski jubilej. Slavljenka, hčerka legendarnega vižarja Ferdinanda Woschitza, se je rodila v Šmarjeti v Rožu in si na Čežavi v kotmirški fari ustvarlila z na žalost že pokojnim Emilom Murijem dom in družino. Ob osebnem jubileju ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in božjega blagoslova vsi domači ter cerkveni in gorjanski pevci.