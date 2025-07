Minulo nedeljo, 6. julija, je v Železni Kapli Anja Smrtnik obhajala 35. rojstni dan. Slavljenki, ki jo poznamo kot zelo zavzeto in odlično pevko skupine Smrtnikova dekleta, ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo (na sliki z leve) Inaja, Fabio in David, prav tako pa družina Franca Jožefa Smrtnik in Kapelška lista EL.