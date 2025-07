V petek, 4. julija, je pri Roharju na Borovnici praznoval 75. rojstni dan Hanzi Wolte. Slavljencu ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo vsi domači ter prijatelji in dobri znanci. Želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva. Številnim čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pri­družujeta EL Galicija in SJK.