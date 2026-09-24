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Milka Kropiunig
Čestitke hodiške Zvezde 

24.9.2026 Prtiče Pertitschach Novice

Pred nedavnim je Milka Kropiunig, p.d. Pulharca iz Prtič, obhajala 75. rojstni dan. V imenu hodiške Zvezde so ji nazdravili in čestitali  (na sliki z leve) Tilka Loibnegger, Elisabeth in Eugen Sitter, Karin Spitzer-Simonitsch, Milka Kropiunig, Toni in Jozi Miksche in predsednik SPD Zvezda Franci Spitzer. Čestitke pa vejajo tudi Tomažu Sabotniku star. in Martini Sabotnik iz Plešerke ter Leni Miksche z Ruta. SPD Zvezda želi vsem slavljencem obilo zdravja, ljubezni in božjega blagoslova. 

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