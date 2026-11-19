Sreda, 18. november, je bila za Konrada Mandla iz Zgornih Libuč še posebej prazničen dan: prelistal je 80. list svoje zanimive življenjske knjige. Rodil se je pri Pongracu v Šmihelu in pozneje doraščal pri Čavu na Lokovici, kjer je njegova mama delala na Metnitzovem posestvu. Zato mu starejši libuški sopotniki in prijatelji še vedno pravimo Čavov Konrad. Pozneje se je slavljenec tudi sam, do upokojitve, zaposlil pri Metnitzu v Pliberku. Predvsem pa je bil Konrad Mandl vsa leta navdušen lovec in zvest član Kluba prijatelja lova.