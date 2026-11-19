Sreda, 18. november, je bila za Konrada Mandla iz Zgornih Libuč še posebej prazničen dan: prelistal je 80. list svoje zanimive življenjske knjige. Rodil se je pri Pongracu v Šmihelu in pozneje doraščal pri Čavu na Lokovici, kjer je njegova mama delala na Metnitzovem posestvu. Zato mu starejši libuški sopotniki in prijatelji še vedno pravimo Čavov Konrad. Pozneje se je slavljenec tudi sam, do upokojitve, zaposlil pri Metnitzu v Pliberku. Predvsem pa je bil Konrad Mandl vsa leta navdušen lovec in zvest član Kluba prijatelja lova.
Bil je član lovske bratovščine v vsakem oziru in kot takšen tudi vedno razpoložen za kakšno lovsko latovščino. Zelo pa so mu pri srcu tudi libuški matjaževci in sosedje, predvsem pa seveda družina - žena Josefine, hčerka Marina z možem Tomažem ter še prav posebej vnuka Paul in Stefan ter vnukinja Milena, ki mu ob visokem okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova, sreče in osebnega zadovoljstva. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo matjaževci, sosedje, prijatelji, EL Pliberk in Klub prijateljev lova.
Na zdravje, Konrad, in še na mnoga leta!
Iz rubrike Čestitke preberite tudi