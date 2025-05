Minuli petek, 9. maja, je v Celovcu praznoval 40. rojstni dan Arne Schiemann. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva mama Ani, sestra Ines, brata Sven in Jan ter ostali sorodniki. Čestitakam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci in kličejo: Dragi Arne, ostani takšen, kot te poznamo, in na mnoga vesela leta!