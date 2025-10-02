Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Anka Jernej
Anka Jernej je praznovala

2.10.2025 Črgoviče Tscherberg Novice

Zato tudi ne začudi, da so ji kulturne ustvarjalke in ustvarjalci zaupali mesto na čelu domačega društva SKD Globasnica. Prav tako pa si je v Črgovičah ob vznožju Sv. Katarine Anka Jernej, roj. Gregorič, ustvarila nov dom in družino. V sredo, 24. septembra, je obhajala 65. rojstni dan. Ob pol­okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Na zdravje!  

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt