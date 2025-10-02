Anka Jernej je praznovala

Zato tudi ne začudi, da so ji kulturne ustvarjalke in ustvarjalci zaupali mesto na čelu domačega društva SKD Globasnica. Prav tako pa si je v Črgovičah ob vznožju Sv. Katarine Anka Jernej, roj. Gregorič, ustvarila nov dom in družino. V sredo, 24. septembra, je obhajala 65. rojstni dan. Ob polokroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Na zdravje!
Iz rubrike Čestitke preberite tudi