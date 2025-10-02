Anka Jernej je praznovala

Zato tudi ne začudi, da so ji kulturne ustvarjalke in ustvarjalci zaupali mesto na čelu domačega društva SKD Globasnica. Prav tako pa si je v Črgovičah ob vznožju Sv. Katarine Anka Jernej, roj. Gregorič, ustvarila nov dom in družino. V sredo, 24. septembra, je obhajala 65. rojstni dan. Ob pol­okroglem življenjskem jubileju prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, božjega blagoslova ter osebnega zadovoljstva vsi domači ter prijatelji in dobri znanci od blizu in daleč. Na zdravje!