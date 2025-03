V sredo, 5. marca, je Andrej Mitsche iz Šentvida v Podjuni praznoval 75. rojstni dan. Ob polokroglem življenjskem jubileju nekdanjemu muzikantu in navdušenemu lovcu poleg Slovenskega društva upokojencev Podjuna prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, lovskega blagra ter osebnega zadovoljstva vsi domači, GWL Škocjan ter prijatelji in dobri znanci.