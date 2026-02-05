Novice logo
Andrej Druml
Andrej Druml bo obhajal 25. pomlad

5.2.2026 Bistrica na Zilji Fesitritz an der Gail Novice

Prihodnjo soboto, 7. februarja, bo Andrej Druml z Bistrice na Zilji obhajal 25. rojstni dan. Slavljenec je v Innsbrucku zaključil študij arhitekture (bachelor), njegovo delo pa je bilo predstavljeno na bienalu v Benetkah. Sedaj bo leto dni živel v Kanadi, kjer želi nadaljevati s študijem in ga zaključiti kot master. Hkrati deluje tudi v raznih smučarskih šolah. Ob osebnem prazniku mu »čez morje« prisrčno čestitajo vsi domači, želijo mu obilo sreče, zdravja ter uspeha in zadovoljstva, hkrati pa mu sporočajo: Za ziljski žegen se vidimo!    

