Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Andraž Jagodic
Andraž Jagodic diplomiral z odliko

14.5.2026 Dunaj Wien Janko Kulmesch


Že vrsto let dela Andraž Jagodic v študentskem domu Korotan na Dunaju in prepriča s svojim vzornim angažmajem tako v odnosu s sodelavkami in sodelavci kot tudi z gosti hotela. Aprila 2026 pa se je razveselil tudi ob velikem študijskem uspehu – diplomiral je z odliko v instrumentalni glasbi – klarinet na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost na Dunaju. Komisijski izpit pred senatom ter javni nastop sta bila ocenjena z oceno »zelo dobro« in postal je magister umetnosti (mag.art.). Tako se je Andraž Jagodic poleg svoje poklicne dejavnosti uveljavil tudi kot odličen glasbenik in zdaj združuje strokovno kompetenco z umetniško odličnostjo. Študentski dom Korotan in Mohorjeva družba iskreno čestitata ob tem izjemnem uspehu in mu želita še naprej veliko uspehov na njegovi poklicni in umetniški poti.

Iz rubrike Čestitke preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt