Andraž Jagodic diplomiral z odliko



Že vrsto let dela Andraž Jagodic v študentskem domu Korotan na Dunaju in prepriča s svojim vzornim angažmajem tako v odnosu s sodelavkami in sodelavci kot tudi z gosti hotela. Aprila 2026 pa se je razveselil tudi ob velikem študijskem uspehu – diplomiral je z odliko v instrumentalni glasbi – klarinet na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost na Dunaju. Komisijski izpit pred senatom ter javni nastop sta bila ocenjena z oceno »zelo dobro« in postal je magister umetnosti (mag.art.). Tako se je Andraž Jagodic poleg svoje poklicne dejavnosti uveljavil tudi kot odličen glasbenik in zdaj združuje strokovno kompetenco z umetniško odličnostjo. Študentski dom Korotan in Mohorjeva družba iskreno čestitata ob tem izjemnem uspehu in mu želita še naprej veliko uspehov na njegovi poklicni in umetniški poti.