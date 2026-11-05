Ančka Kokot – 100 let

Ančka Kokot je bila tudi odbornica ZSO in SŠD ter dejavna v Zvezi slovenskih žena (ZSŽ), kjer je opravljala nalogo tajnice. Njeno delo v Zvezi slovenskih žena dopolnjuje podobo ženske, ki se ni posvečala le vzgoji mladih v slovenskem dijaškem domu v Celovcu, temveč je dejavno sodelovala tudi pri prizadevanjih za boljši položaj žensk v slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Njeno življenjsko zgodbo pa so zaznamovale tudi grozote nacizma. Aprila 1942 so njo in njeno družino nasilno izgnali iz domačega okolja. Življenjska pot Ančke Kokot tako združuje osebno izkušnjo preganjanja in pregnanstva z vseživljenjsko predanostjo izobraževanju, mladini in slovenski kulturi. Ančki Kokot se ob visokem jubileju zahvaljujemo za njen prispevek k vzgoji mladih, ji iskreno čestitamo in ji želimo vse najboljše ter veliko zdravja. E. VELIK