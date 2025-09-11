Novice logo
Ana Urban
Ana Urban – 90 let

11.9.2025 Goriče Goritschach Novice

V Goričah pri Žitari vasi bo v soboto, 13. septembra, Ana Urban prelistala 90. list svoje bogate življenjske knjige. Vse najboljše želijo vsi domači, predvsem zdravja, božjega blagoslova in zadovoljstva. Gospa Urban prihaja iz Kavhove družine v Encelni vasi, bila je kot sedemletna deklica s svojo družino izseljena v taborišče v Hesselberg v Nemčiji, od koder se je vrnila po koncu druge svetovne vojne. Kot priča časa o tem redno poroča mladim rodovom in je bila večkrat na razpolago tudi za intervjuje, da ta zločin ne pride v pozabo. Redno obiskuje prireditve Slovenskega prosvetnega društva Trta v Žitari vasi in spominske prireditve Zveze slovenskih pregnancev. Posebno se veseli dosežkov svojih otrok, vnukinj, vnukov, pravnukov in pravnukinj, ki babici prisrčno čestitajo za okrogli življenjski jubilej. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujeta SPD Trta in Regi Žitara vas. 

