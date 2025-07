Na Dunaju in v Celovcu obhaja v soboto, 2. avgusta, 40. rojstni dan Michael »Mike« Kanduth. Glasbeniku, organizatorju Fuzzstock festivala na Peci in bodočemu članu Zenz-Sternove rodbine prisrčno čestitajo vsi Zenzovi in Sternovi. Želijo obilo zdravja, sreče, ustvarjalne energije in osebnega zadovoljstva in mu kličejo: Ad multos annos! Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo prijatelji in dobri znanci.