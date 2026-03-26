90-letnica Pratnekarjeve Gretke

Pred kratkim je Gretka Božič, roj. Hutter, iz Večne vasi prelistala 90. list svoje bogate življenjske knjige. Slavljenka izhaja iz Mušačeve rodbine v Večni vasi in je delala mdr. v šmihelski tovarni filtrov. Ko je Prat­nekarjevemu Stanku, ki je medtem že prav tako med rajnimi, umrla žena Milka, je Gretka Božič postala njegova druga žena. Ob osebnem jubileju Gretki prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva vsi domači, sorodniki ter prijatelji in dobri znanci. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružuje EL Globasnica.