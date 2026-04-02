90-letnica Helene Koletnik

Zelo pri srcu je Heleni Koletnik, roj. Hanin, iz Čirkovč, ki se je rodila 1. aprila 1936 na Kurnikovi domačiji na Komeljskem vrhu, slovenska beseda, njen najljubši konjiček pa je petje slovenskih narodnih pesmi. Njen oče Franc Hanin je bil doma iz Podgore pri Rudi, njena mama Marija Kurnik pa je izhajala iz Lipove družine v Čirkovčah. Celih 60 let je pela v pliberškem cerkvenem zboru, prav tako ji je zelo pri srcu MoPZ Foltej Hartman, hkrati pa uživa ob branju, kuhanju, delu na vrtu in druženju s prijatelji. Mnogi se tudi dobro spominjajo, ko je skupaj z možem Ernstom († 2015), s katerim se je poročila leta 1964 in ustvarila družino z otrokoma Francem in Anito, redno obiskovala Libuško žegnanje. Ob 90-letnici ji prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva vsi domači, sorodniki, prijatelji, MoPZ Foltej Hartman, EL Pliberk, Zveza koroških partizanov in Zveza slovenskih žena.

