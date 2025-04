V četrtek, 1. maja, obhaja pri Najeku v Slovenjem Plajberku Zali Tschertou 85. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, božjega blagoslova ter zadovoljstva otroci z družinami, vnuki in vnukinje, pravnuki in pravnukinje ter sosedi, prijatelji, VS Borovlje in SJK.