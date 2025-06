Minuli torek, 17. junija, je Hildegard Potočnik obhajala 70. rojstni dan. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, sreče, veselih trenutkov ter božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva mož Fritz, svakinja Marica ter Marica skupaj s sestro Milko. Vse ta buale in na mnoga leta!