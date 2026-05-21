Elisabeth Šumnik (60)
60. rojstni dan osebe z velikim srcem

21.5.2026 Črgoviče Tscherberg Janko Kulmesch

V soboto, 23. maja, bo Elisabeth Šumnik iz Črgovič praznovala svoj 60. rojstni dan. Kot žena, mama, ljubeča babica in kmetica svojo družino vedno postavlja na prvo mesto ter zanjo daje vse od sebe. Priljubljena in predana učiteljica je oseba z velikim srcem, ki je vedno pripravljena pomagati in stati ob strani drugim. Najraje preživlja čas v krogu svoje družine, katero rada razvaja z domačimi kulinaričnimi dobrotami. Draga Elisabeth, ob tvojem življenjskem jubileju ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče in veselja ter še mnogo lepih trenutkov v krogu tvojih najdražjih. Iskrene čestitke ti želijo mož Valentin, hčerka Katharina z Dominikom in sinom Jonathanom, hčerka Natascha s Samuelom ter hčerka Viktoria.

