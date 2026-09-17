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Miro Polzer
60-letnica Mira Polzerja

17.9.2026 Bistrica nad Pliberkom Feistritz ob Bleiburg Novice

V soboto, 19. septembra, bo praznoval 60. rojstni dan Miro Polzer z Bistrice pri Pliberku (slika). Dragi atej, ob tvojem 60. rojstnem dnevu se ti hočemo zahvaliti za vse, kar smo skupaj doživeli. Naučil si nas, kako vedno znova najti pot drug do drugega. Ob tvoji strani smo se naučili razumevanja,  sprejemanja različnosti in ceniti še posebej tiste tvoje lastnosti, zaradi katerih si prav ti  naš atej. Ob tej priložnosti ti tvoje Vrbnikove frajle želimo predvsem veliko zdravja, sreče, zadovoljstva, božjega blagoslova in še ogromno dogodivščin. Rade te imamo in smo srečne, da lahko danes skupaj s tabo praznujemo ta visoki življenjski jubilej. Čestitke veljajo tudi Vladimirju Polzerju iz Šentprimoža ob 55. rojstnem dnevu, še posebej pa mu čestitajo in želijo vse najboljše GWL Škocjan in deželna EL.

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