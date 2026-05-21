Breda in Erni Županc (60-letnica poroke)
60 let ljubezni, zaupanja in povezanosti

21.5.2026 Železna Kapla Eisenkappel Simon Rustia

22. maja praznujeta zakonca Breda in Erni Županc 60. obletnico poroke. Skupaj sta se smejala, skupaj sta premagovala vzpone in padce življenja, si vedno dajala oporo in ustvarjala lepe ter dragocene spomine. Sta občudovanja vredna in velik vzor za nas vse. Zahvaljujemo se vama za vse! Za prihodnost vama iz srca želimo veliko mirnih in lepih trenutkov, zaupanja, varnosti in predvsem zdravja ter božjega blagoslova Rosana in Seppi, Roman in Catiana ter vnuki Jana, Rafael, Neva in Stella.

