Minulo soboto, 21. junija, je Aleksandra Szymanowicz-Hren iz Vinogradov pri Žitari vasi obhajala 40. rojstni dan. Slavljenki prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije, sreče in osebnega zadovoljstva družina, sorodniki in Regi Žitara vas. Čestitkam, povezanim z najboljšimi željami, se pridružujejo Slovensko prosvetno društvo Trta ter prijatelji in prijateljice ter dobri znanci od blizu in daleč.