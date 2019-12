Tudi letos mogočna božična jelka za občino San Canzian v Furlaniji

Škocjan/ San Canzian Občina Škocjan ob Klopinjskem jezeru je že nekaj let pobratena z občino San Canzian v Furlaniji.

Uradni in neuradni obiski v Škocjanu in San Canzianu so bili in so vsako leto na dnevnem redu. Razvili pa so se tudi privatni kontakti med osebami tu in tam. Gostovanja kulturnih skupin iz obeh občin, pri katerih je večkrat sodeloval tudi moški zbor Vinko Poljanec, so povezave še utrdila. V zadnjih letih je občina Škocjan poskrbela, da je na glavnem trgu v San Canzianu zasvetila mogočna božična smreka v svojem sijaju in da so se pri tej priložnosti srečali poleg obeh županov Škocjana tudi župana občine Divača v Sloveniji (ima tudi vas Škocjan) in Brtonigla v Istri na Hrvaškem, ki bi se tudi hotela pobratiti z obema Škocjanoma. Posebne zasluge za to sodelovanje so si nabrali seveda župan Thomas Krainz, Lojze Čik st. In v zadnjih letih tudi pristojni občinski referent Marjan Jernej.

Tudi letos se je poln avtobus Škocjanarjev podal v San Canzian, da bi prisostvoval predaji božičnega drevesa in slavnostnemu prižigu luči na njem. Tako kot lani so se mu pridružile železnokapelške pehtre z Miklavžem in angelci in tam izzvale množičen obisk radovednežev, ki so jih nagovorili navzoči predstavniki vseh štirih občin. Škocjanski župan Krainz je še prav posebno vabil na Europeado v občini, kjer se bodo prihodnje leto v okviru stoletnice koroškega plebiscita na jubilejnem turnirju pomerila moška in ženska nogometna moštva 25-ih evropskih narodnih skupnosti v duhu sodelovanja in sloge.