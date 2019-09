Tuce V nedeljo, 11. avgusta, popoldne, je na Radišah bilo slišati klepanje po železu, rezke zvoke brušenja in šviganje ostrega rezila po travi – zadnje priprave na letošnjo tekmo koscev, ki jo je Slovensko prosvetno društvo Radiše tokrat priredilo pri Kosu (Kuəsu) v Tucah. Poleg članov domačega društva so se vabilu odzvali še predstavniki iz Šmarjete v Rožu, Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci iz sosednje Kotmare vasi ter radiških gasilcev in moškega pevskega zbora MGV. Poleg posamične tekme je namreč letos bilo spet pripravljeno ekipno merjenje moči.

Razmere za košnjo so bile nekoliko bolj zahtevne kot sicer. Po nekaj dneh brez dežnih kapelj in v popoldanski pripeki je bila trava že precej presušena, visoke temperature so bile še dodaten izziv. Najhitrejši v posamezni konkurenci je bil – že po tradiciji – domačin Milan Hribernig, ki je 20-kvadratmetrski kos pokosil v bliskovitih 56 sekundah. Najhitrejša in edina med ženskami je bila Fani Hribernig s prav tako odličnim časom 1.27.

V ekipnem tekmovanju so si po štirje tekmovalci razdelili klasična kmečka opravila – treba je bilo kositi, grabiti travo, jo s karjolo, samokolnico torej odpeljati do vrstave, kjer jo je četri član ekipe zložil okoli navpičnega droga. Najhitrejši so bili radiški gasilci in MGV, tik za njimi so delo končali Gorjanci, tretji so bili Šmarječani, medtem ko je ekipa prireditelja SPD Radiše s kar spodobno zamudo pristala na častnem četrtem mestu. Posebno nagrado za najlepšo košnjo je letos prejel član SPD Gorjanci Gorazd Živkovič.

Sicer pa: tekma koscev ne ohranja samo zavesti in spretnosti za staro kmečko veščino, temveč je tudi nazoren dokaz, da je dober kosec po času lahko kos motorizirani konkurenci. Najbolj važna pa je tako ali tako olimpijska misel o sodelovanju. In druženje potem.