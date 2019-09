Šentprimož Dostop brez ovir se začne v srcu, so dokazali otroci, mladinci in odrasli pri SPD Danica in se skupno z delavnico Florijan v Globasnici in umetnikom Albertom Mesnerjem lotili projekta, ki bo na koncu olajšal in olep-šal obisk šentprimškega Kulturnega doma vsaki in vsakemu.

Slovensko prosvetno društvo DANICA se loteva jeseni večletnega projekta adaptacije Kulturnega doma v hišo srečanja »brez ovir«. Kot prvi korak bo uresničen dostop brez ovir za osebe, ki so omejene v svoji gibljivosti, kot so starejši obiskovalci, starši z otroškimi vozički itn., hkrati pa se bodo tudi lotili pregradnje sanitarnih naprav in garderobe brez ovir. Projekt je za Danico seveda precejšnja obremenitev, zato so se društveniki od-ločili za akcijo gradbenih kamnov, s katero želijo pobuditi med prijatelji, kulturniki in vsemi, ki jim srce bije za slovensko kulturo na Koroškem, široko podporo pri uresničevanju prijazne ideje.

Od triletnega otroka do 70-letnika so zato zdaj večkrat obiskali delavnico Florijan, kjer so v spremstvu domačega umetnika Mesnerja »brez ovir« skupno s klienti in klientkami delavnice ustvarjali. Nastale so lepe umetnine, obeski za ključe, okvirčki in še marsikaj – unikati, ki jih bo Danica podarjala podpornikom kot zahvalo za identifikacijo z njeno pobudo.

Pobuda torej, ki je vsej svoji širini zasnovana na razmišljanju in delovanju »brez ovir«.