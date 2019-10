Celovec Trenutno je v galeriji »walraum« na celovški 10.-oktobrski cesti v bližini gostišča Pavlvs čudovita in izredno zanimiva razstava lesenih skulptur in objektov Hansa Steinbacha. Umetnik Hans Steinach (1. slika desno skupaj z lastnico galerije Ingeborg Kofler) prihaja iz Zgornje Avstrije in že nekaj časa živi v Celovcu.

Že kot otrok se je čutil povezanega z naravo. Pozneje se je izučil za mizarja, toda mizarski poklic ga ni zadovoljil. Izobrazil se je za spremljevalca prizadetih in delal z njimi z lesom. Viden izraz teh njegovih prizadevanj so tudi igrače, ki jih lahko občudujete v galeriji »walraum«.

V pogovoru z Novicami je Hans Steinbach poudaril, da hoče z oblikovanjem svojega materiala ljudi doseči čustveno – tako v njihovem medsebojnem odnosu kakor tudi glede človekove odvisnosti od narave. Umetnika Hansa Steinbacha je na odprtju razstave predstavila lastnica in duša galerije »walraum« Ingrid Kofler. Obisk razstave je možen ob torkih in četrtkih (vsakič od 19.00 do 20.00) in ob sobotah (od 11.00 do 13.00) ali po dogovoru: 0676/ 4630793.

Razstava je na ogled še do 26. oktobra 2019.