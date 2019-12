Neposreden stik in delo z ljudmi sta Irino Urbajs že vedno zanimala. Po zaključku študija delovne terapije v Ljubljani je po naključju vzljubila shiatsu, obliko terapije, pri kateri pritiskamo na akupresurne točke. V dobesednem prevodu shiatsu pomeni pritisk s prsti, pri čemer pritisk omogoča odpravo zastojev, izboljša počutje, krepi imunski sistem in omogoča hitrejše samozdravljenje telesa. Irina shiatsu tudi kombinira s thai masažo in se bavi z osteothai masažo. Irina Urbajs je samostojna in ima prakso na Žopračah.

Po maturi je Irino Urbajs najprej povleklo v tujino, saj je v Boliviji opravila socialno leto in se tam učila španščine. »Delala sem v vrtcu v džungli blizu Santa Cruz de la Sierra. Vrtec je ustanovila skupina lokalnih žensk, saj revne družine niso uporabljale kontracepcij in so imele veliko otrok. Ker pa so starši delali, so velikokrat petletni morali paziti na dveletne. Zgodile so se nesreče in otroci so umirali.«

Ko je Urbajs spoznala, da je študij zdravstvene nege, ki ga je začela na Dunaju, predvsem teoretična stvar, se je odločila za študij delovne terapije (ergoterapija) v Ljubljani. Po treh letih študija, enem letu delovne prakse v Madridu in enem letu pripravništva v Ljubljani, je pridobila naslov diplomirane delovne terapevtke. Od 2013 naprej je Urbajs samostojna in se je specializirala na delo z otroki. »Delam v šolah z otroki s posebnimi potrebami v najvišji stopnji. Delam na motoriki, na kogniciji, vedenju in na zaznavanju.«

Kot poudarja Urbajs je cilj delovne terapije, da lahko oseba, ki ima kako poškodbo, okvaro ali psihično motnjo, samostojno funkcionira tako dobro kot le možno v vsakdanjem življenju.

Ko je prvič slišala za shiatsu, se je takoj zaljubila v akupresurno tehniko

Ko je Urbajs prišla po študiju nazaj na Koroško, je od prijateljice enkrat slišala za shiatsu in se takoj zaljubila v akupresurno tehniko, ki ima svoje korenine v tradicionalni japonski in kitajski medicini. Še v istem mesecu se je prijavila na izobrazbo.

Dobesedno prevedeno pomeni shiatsu pritisk s palcem. Določene točke na meridianih (kanalih) je treba stimulirati s pomočjo različnih akupresurnih tehnik, od pritiska s palcem, z dlanjo, s komolcem, koleni ali z nogami, pri čemer pritisk omogoča odpravo zastojev, izboljša počutje, krepi imunski sistem in omogoča hitrejše samozdravljenje telesa.

Pri shiatsu masaži je klient oblečen v udobna oblačila in terapija se izvaja na mehki, na tla položeni blazini. Shiatsu terapevtka dela večinoma brez mišične moči, tehnike se izvajajo z naslanjanjem telesne teže na klienta. Namen pri tem je, da terapevt tudi med terapiranjem gleda nase in se počuti udobno, ker samo na ta način je tudi klient sproščen, poudarja Urbajs. Zato terapevt ali terapevtka vključuje v vsakdanje življenje telesne vaje in meditacijo, da je fit in v dobri formi. Bolj ko je terapevt uravnovešen, tem bolje občuti in zaznava, kaj se dogaja s klientom.

Tri leta izobrazbe na Koroškem

Triletno izobrazbo je Urbajs opravila pri Shiatsu Zentrum Kärnten v Žihpoljah. Po končani izobrazi za diplomirano shiatsu terapevtko pa je Urbajs še tri leta asistirala v centru v Žihpoljah pri izobrazbi naslednje generacije terapevtov. Ob tem se redno izobražuje naprej in obiskuje tečaje v inozemstvu. Dodatno še pa se že nekaj časa izobražuje na področju thai masaže, ki se »dobro ujema s shiatsom«. Nazadnje pa se je začela ukvarjati še z osteothai, torej mešanico thai masaže in osteopatije.

»Ne samo za učenje posameznih tehnik, temveč tudi za razvoj in spoznavanje samega sebe je šola zelo zanimiva. Človek potem drugače o sebi razmišljaš. Na primer je vsak meridijan povezan z enim organom. Enkrat je prišla klientka v mojo prakso, ki je imela vedno spet kronično bolečino in napetost v desni rami. Hodila je nekaj časa na klasično masažo, toda ni ji pomagala, zato je prišla k shiatsu. V tradicionalni kitajski medicini je desna rama povezana z jetri (organ leži na desni strani pod rebri), tako da lahko napetost v organu povzroči napetost v rami. V shiatsu terapiji sem masirala dvakrat zaporedoma jetrni meridijan in učinek je bil pozitiven, bolečina in napetost v rami sta popustila,« razlaga Urbajs in dodaja:

»Tudi pri glavobolu je večinoma smiselno, da se masirajo noge. Vzrok nastanka bolečine je lahko v tem, da se vsa energija zbira v glavi. Cilj pa je pripeljati energijo navzdol.«

Shiatsu terapevt ne dela vedno samo na simptomu, torej tam, kjer je čutiti bolečino, temveč vidi in obravnava človeka kot celoto. Masaža pa ne sproži samo telesne reakcije, temveč vpliva tudi na podzavest. »Pri shiatsu se učiš veliko različnih konceptov. Ko si končal, je najbolj pomembno, da koncepte spet pozabiš. Zveni smešno. Ideja za tem pa je, da imaš znanje tako integrirano kot matematik svoje poštevanke, da je to tako v tebi, da vidiš, opažaš in čutiš pri klientu, kako pritisk med terapijo nanj vpliva in kako reagiraš.«

Shiatsu je primeren skoraj za vsakogar

»Evropska verzija shiatsu je prilagojena zahodnemu svetu in je povezana s psihoterapijo, fizioterapijo in osteopatijo. Priporočam, da ljudje pridejo k terapiji, za sprostitev in da se počutijo bolj uravnovešeni v vsakdanjem življenju.«

Shiatsu terapija je, kot poudarja Urbajs, primerna za večino ljudi. Če so utrujeni, izčrpani, v stresu in pomanjkanju energije, v burnoutu, težavah s prebavo, z želodcem, motnjah spanja, aksioznosti, jih tarejo panični napadi, glavobol, migrena, obolenje dihal, motnje krvnega obtoka, depresija, pozitivno vpliva na imunski sistem in podpira samozaznavanje. Večina ljudi pa pride k diplomirani shiatsu terapevtki zaradi gibalnega aparata in povezanih napetosti, ki se nekje kopičijo. »Dobro je tudi za ljudi, ki so v stiski, in velikih spremembah kot neke vrste orientacija za naprej. V naši kulturi prevladuje stanje v simpatičnem živčnem sistemu. Večinoma je človek v službi, v stresu in v funkcionalnem modusu. Iz tega nastane, da zanemarjamo počitek in sprostitev. V shiatsu terapiji je glavna naloga terapevta, da opravi menjavo iz simpatičnega živčnega sistema v parasimpatični sistem. V stanju parasimpatičnega sistema je telo najbolj usposobljeno za regeneracijo, hitreje reagira na impulze, ki jih dobi od terapevta in samozdravilni učinki so najbolj aktivni.

Ena enota traja 60 minut. Kdor je prvič pri terapiji, pove, kakšne težave ima in na katere stvari je med terapijo dodatno treba paziti. To so lahko operacije ali poškodbe. »Oseba se vleže na blazino in se sprosti. Prvi ktrat je morda malo čudno, da se te nekdo dotika in da oddaš kontrolo. V današnjem svetu je pač tako, da hočemo imeti vse pod kontrolo in organizirano. Večinoma pa kar hitro gre, da mi zaupajo in se sprostijo.« Irina Urbajs ima prakso v Žopračah ob Vrbskem jezeru. Termini se dobijo po telefonskem dogovoru. Kdor pa še išče darilo za najljubšega ali najljubšo dobi pri Irini Urbajs tudi dobropise.