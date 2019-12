Dunaj Priljubljeni konditor Erich Mikic se bo s koncem leta poslovil od svoje slašči-čarne nasproti mestni farni cerkvi v Pliberku. V nedeljo, 29. decembra, bo zadnjič stregel gostom – ob glasbi skupine Volxpower, pri kateri igra tudi njegova hčerka Gerlinde. Sedaj išče samo še nekoga, ki bi najel slaščičarno. Kdor kaže zanimanje, naj se pri njem javi (tel. 04235/ 2593).

Za Pliberk in okolico je bila slaščičarna Ericha Mikica (62) institucija v najslajšem pomenu. Posladkati se ob dobrotah in kavi, pa še ob marsičem drugem, kar je Erich Mikic še ponujal svojim številnim gostom, je bil pravi užitek. Tudi postrežba je bila nadvse prijazna, pri kateri si takoj čutil, da si resnično dobrodošel in kjer si se lahko z lastnikom slaščičarne pogovoril tudi po domače.

Vajenec pri mojstru Stöcklu

Za »konditorja« se je Erich Mikic, ki je v svojih zgodnjih mladostnih letih pel tudi pri pliberškem cerkvenem zboru ter pri libuškem moškem zboru MGV »Petzen«, izučil v pliberški slaščičarni z bogato tradicijo Stöckl. Očitno je moral biti Stöckl zelo dober mojster in učitelj, Mikic, katerega oče je legendarni šmihelski trgovec Dolfej Krivograd, pa zelo prizadeven in talentiran učenec. Ko je postal sam mojster, si je leta 1979 kot 23-letni mladenič ustanovil lastno podjetje.

Poslopje, kjer je bil nekoč Konsum

Njegova prva slaščičarna je bila v bližini pliberškega okrajnega sodišča. V prvih letih je prodajal svoje dobrote tudi na žegnanjih – dokler se ni leta 1985 odločil, da kupi poslopje, v katerem je nekoč obratovala trgovina Konsum. In tako sta Pliberk in okolica dobila nasproti pliberški mestni farni cerkvi priljubljeno dodatno slaščičarno, ki jo je vse do danes uspešno vodil Erich Mikic skupaj s svojo ženo Marijo, Mlinarjevo iz Spodnjih Libuč. Poleg tega sta si v poslopju uredila stanovanje, v zakonu pa sta se rodili hčerki Sonja in Gerlinde.

Legendarni krapi na Jormaku

V veliko oporo jima je bila tudi Erichova mama Martina. Na pliberškem Jormaku je začela s prodajo krapov in postala zaradi okusnih krapov in kave prava legenda. Celih 50 let jih je ponujala obiskovalcem največjega ljudskega praznika v pliberški regiji, za kar ji je deželni glavar Peter Kaiser osebno izročil odlikovanje pliberške mestne občine. Pozneje je pre-vzel glavno odgovornost njen sin, ki je bil prav tako odlikovan tako s strani pliberške občine kot tudi s strani Koroške gospodarske zbornice.

Slaščičarna Mikic pa ni bila samo kraj sladkih tort, krapov, potic, šartlnov in drugih dobrot ter kraj pristne domače družbe in postrežbe. V njej so imeli nekaj let svoj dom tudi ljubitelji biljarda, prav tako pa so prišli na svoj račun ljubitelji hranilnega društva ter časopisov, med drugim tednika Novice.

Erich Mikic je bil konditor z dušo in telesom. Opravljal je svoje delo z veseljem in zavzeto. To dokazuje tudi dejstvo, da je bil v vseh minulih 40 letih samo tri dni na bolniškem dopustu.

Zahvala gostom in sodelavcem

Sedaj, ko se je odločil, da se bo skupaj s svojo ženo Marijo po 40 letih poslovil od svoje slaščičarne, bi se rad tudi po tej poti iskreno zahvalil svojim številnim gostom in kupcem za izkazano zaupanje. Zahvalil pa bi se rad tudi svojim bivšim sodelavkam in sodelavcem. Tudi za vajence je imel priljubljeni pliberški konditor odprto uho in srce. Skozi njegovo šolo jih je šlo 12, sicer pa je zaposljeval vsa leta povprečno po tri sodelavce.

V nedeljo, 29. decembra, bo prišel dan, ki bo tudi v življenju Ericha in njegove žene Marije pomenil prelomnico, ko se bosta poslovila od svoje ljubljene slaščičarne in se podala na pot upokojencev – v upanju in pričakovanju, da bo se našel nekdo, ki bi bil pripravljen najeti slaščičarno. Za ljubitelje sladkih dobrot bi bilo to dobro, za Pliberk in okolico pa odlična ponudba.