Celovec Od 1. decembra naprej bo mogoče otroke prijaviti za nove dvojezične otroške jasli, za nov dvojezični vrtec ter za Slomškov dijaški dom v novi Slomškovi hiši Mohorjeve v celovški mestni četrti Šentrupert.

Na čakalni listi dvojezičnega otroškega vrtca Naš otrok je običajno vsaj deset otrok, pri vrtcu Sonček jih je celo 30, za najmlajše otroke do tretjega leta pa v Celovcu sploh ni dvojezične vzgojno-varstvene ustanove. Od prihodnjega šolskega leta bo Mohorjeva družba to vrzel zapolnila z novo Slomškovo hišo v celovškem mestnem predelu Šentrupert v neposredni bližini železniške postaje in mestnega središča.

Mohorjeva je v ta namen pred kratkim od salezijank (Don Boscove sestre), ki se zaradi pomanjkanja podmladka v lastnih vrstah umikajo iz Koroške, odkupila poslopje v celovški Ainethovi ulici (Ainethgasse). Sodobno urejena stavba, v kateri so salezijanke doslej imele vrtec in študentski dom, ima 3000 m2 bivalne površine ter na 0,4 ha velikem zemljišču zagotavlja zadosti zelenih površin na prostem. Kot je napovedal direktor Mohorjeve družbe Karl Hren, bodo od začetka šolskega leta 2020 na novi lokaciji odprli dvojezične otroške jasli za otroke med 1. in 3. letom, in novi dvojezični otroški vrtec Mohorjeve, ki bo dopolnil, nikakor pa ne bo pa nadomestil obstoječega vrtca v Mohorjevi v mestnem središču, ki ga upravlja društvo Naš otrok. V novo pridobljeno poslopje se bo preselil tudi Slomškov dijaški dom, ki ga v mestnem središču omejuje prostorska stiska. Eno- in dvoposteljne sobe bodo odslej vse opremljene s prho in straniščem.

Izpraznjene prostore v Mohorjevi bodo po izselitvi notranje sanirali, v prihodnje pa bi jih lahko namenili za razširitev Mohorjeve dvojezične ljudske šole, del pa tudi za najemniška stanovanja v samem mestnem središču.

Kakor pravi predsednik Mohorjeve družbe Ivan Olip, z novo pridobitvijo in razširjeno ponudbo »nadaljuje izobraževalno in vzgojno poslanstvo, ki je bilo od same ustanovitve naprej jedro dejavnosti Mohorjeve.« Direktor Hren pa dodaja, da bo nova Slomškova hiša, ki bo vrata odprla tik pred 100. obletnico koroškega plebiscita, »dober in v prihodnost usmerjen signal« ob tem dogodku. Prijave za nove dvojezične otroške jasli, za dvojezični vrtec in Slomškov dijaški dom Mohorjeva družba v Celovcu zbira od 1. decembra letos naprej.