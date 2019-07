Ljubljana Na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu – pri ministru Petru J. Česniku in državni sekretarki Olgi Belec – so se na delovnem zajtrku sestali predstavniki MSPI (Minority SafePack Initiative): Lorant Vincze (predsednik FUENS, Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti), Angelika Mlinar, Denes Andras Nagy, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko in predsednik Sveta slovenskih organizacij v Italiji Walter Bandelj.

Ministrova delovna skupina se je z delegacijo MSPI dotaknila položaja narodnih manjšin ter njihove kulturne dediščine in jezika. Predstavniki FUENS so predstavili svoja prizadevanja in prihodnje aktivnosti ter pozvali k sprejemu ustrezne resolucije vezano na MSPI, za kar si prizadevajo pridobiti podporo v posameznih državah.

Delegacija MSPI je pobudo še predstavila predsedniku Državnega zbora RS Dejanu Židanu, podpredsednici slovenske vlade in ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek ter državnemu sekretarju na ministrstvu za zunanje zadeve Dobranu Božiču.