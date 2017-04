O socialnih omrežjih Facebook, WhatsApp in YouTube ste tudi neuporabniki pametne tehnologije morda že kaj slišali. Kaj pa aplikacija musical.ly?

V aplikaciji za mobitel lahko posnamete in z drugimi uporabniki delite 15-sekundne glasbene videospote, v katerih pojete na playback. Socialno omrežje musical.ly obstaja šele od 2015. V Avstriji aplikacijo za pametni telefon uporablja 26 odstotkov mladincev med 11. in 17. letom.

Zgodovina socialnih omrežij

Razcvet so socialna omrežja doživela na začetku 21. stoletja, ko so se med letoma 2002 in 2005 po vrsti pojavile strani Friendster, Facebook, MySpace ali YouTube. Socialnih omrežij je danes nad 200. Nenehno se pojavljajo nova z novo ciljno publiko. Vse je možno, od socialnega omrežja za ljubitelje psov do omrežja Whisper, kjer uporabniki lahko anonimno delijo svoje največje skrivnosti. Predvsem pri mladini pa gre trend v smer omrežij s slikami in videospoti, brez besedil in povezav. Največje socialno omrežje je še naprej Facebook, ki ima 1,86 milijard uporabnikov na svetu.

Možnosti socialnih omrežij

Po načinu so možnosti in značilnosti vseh socialnih omrežij podobne. Nudijo prostor za prikazovanje samega sebe, komunikacijo, razvedrilo, potešitev radovednosti in prostor za druženje s starimi in novimi prijatelji.

Kdor si namesti aplikacijo musical.ly, ki smo jo omenili na začetku članka, izve, da sta med največjimi zvezdami omrežja 14-letni nemški dvojčici Lisa in Lena, ki imata tam 18 milijonov sledilcev. Uspeh dvojčic, ki služita preko sponzorjev in sta odprli lastno spletno trgovino, je dober primer za možnosti zaslužka, ki jih nudijo socialna omrežja.

Zvezdniki omrežij in zaslužek

Vsako socialno omrežje ima svoje zvezdnike, ki lahko živijo od svojih prispevkov. Bodisi posamezni uporabniki Instagrama, ki naj bi dobili do 300.000 dolarjev od sponzorjev na objavljeno sliko, ali na primer uporabnik PewDiePie na YouTubeu, ki naj bi s svojimi videospoti v lanskem letu zaslužil 15 milijonov dolarjev.

Vsakomur, ki misli, da bo zdaj sam začel služiti z objavo videospotov ali slik, naj bo rečeno, da je pot do uspeha dolga in naporna, saj YouTube plača manj kot dva evra na tisoč ogledov. PewDiePie je v svoji karieri na YouTubeu namreč že objavil 3.000 videospotov, ki so bili 145 milijard krat ogledani.

Nevarnosti socialnih omrežij

V socialnih omrežjih pa se skrivajo tudi nevarnosti. Z njimi je strokovnjak za varno uporabo interneta Kristijan Rehsmann dobro seznanjen. Rehsmann je sodelavec iniciative saferinternet.at, ki pomaga mladoletnikom pri varni uporabi pametnih telefonov, interneta in socialnih omrežjih.

Rehsmann poudarja, da se morajo uporabniki še bolj zavedati tega, da vse kar razkrijejo o sebi na socialnem omrežju, vejo tudi drugi:

»Več podatkov razkrijem, večja je nevarnost zlorabe. Včasih je treba bolj premisliti. Tudi v realnem svetu ne bi šli po cesti in imeli na hrbtu zapisane vse osebne podatke.«

Skoraj vse aplikacije in socialna omrežja zbirajo osebne podatke uporabnikov: »Podjeta zelo dobro služijo s temi podatki. Mladi se dobro zavedajo tega, kar se zgodi s podatki, ki jih objavljajo. Jim je pa vseeno, da vsi vejo, kje stanujejo in kaj delajo v prostem času.« Tudi starejši hočejo uporabljati socialna omrežja. Tehnično pa niso tako vešči in ne znajo preprečiti, da podjeta zbirajo te podatke.« Za staro in mlado pa velja: »Tudi če objavo kasneje zbrišem, si jo je nekdo morda že prej shranil.«

Konkretni problemi mladih

Rehsmann, ki veliko predava na šolah, nagovarja tudi konkretne probleme mladih: »Vse več mladih si ogleda pornografske strani ali po socialnih omrežij pošljejo slike, na katerih so goli. Vidijo, kaj se na teh straneh dogaja,in tudi, da to delajo vrstniki. In potem še oni to naredijo.«

Rehsmann ugotavlja, da starši premalo aktivno nagovarjajo nevarnosti socialnih omrežij in problematičnih vsebin na spletu, kot so to pornografija, ekstremizmi ali nasilje. »Otroci so radovedni, kar je tudi dobro. Potem pač grejo na te strani. Starši se morajo z njimi proaktivno pogovarjati o takih vsebinah.«

V tehničnih blokadah, ki bi preprečile dostop do strani, Rehsmann ne vidi rešitve, saj si mladi lahko vsak čas sposodijo pametni telefon prijatelja. Tudi prepovedi uporabe ali odvzem pametnega telefona niso smiselni: »Internet in socialna omrežja ne bodo izginili. Otroci morajo spoznati, kako se uporabljajo internet in socialna omrežja, ker jih bodo tudi kasneje v službi in drugod rabili.«

Mladina ne uporablja Facebooka

Iniciativa saferinternet.at vsako leto objavi barometer najbolj priljubljenih socialnih omrežij pri mladih med 11. in 17. letom. Za mladino Facebook ni več tako važen:

»Otroci in mladoletniki uporabljajo čisto druga socialna omrežja kot so musical.ly, SnapChat ali Instagram. S Facebookom šele spet začnejo, ko so stari 17 ali 18 let.«

Dejavnik za padec priljubnosti Facebooka pri mladoletnikih pa so tudi starejši uporabniki: »Takoj ko so v socialnem omrežju starši, sorodniki ali učitelji, postane socialno omrežje neatraktivno.«

WhatsApp najbolj priljubljen

Najbolj priljubljeno omrežje pri mladih med 11. in 17. letom starosti je v Avstriji WhatsApp. 93 odstotkov mladincev, ki ima pametni telefon, uporablja aplikacijo. Po izkušnjah Rehsmanna otrok brez pametnega telefona v četrtem razredu ljudske šole skoraj ni več:

»V četrtem razredu ljudske šole ima 90 odstotkov šolarjev pametni telefon. V višjih stopnjah pa samo posamezniki nimajo pametnega telefona.«

Fenomen pri mladih uporabnikih WhatsAppa so verižna pisma, ki vsebujejo razne oblike psihoterorja in fake news, torej lažne novice.

Na drugem mestu barometra sledi YouTube, ki je za mlade ljudi »prvi vir za vse, kar hočejo vedeti,« saj se mladi prej tam informirajo, preden da bi se poslužili spletnih brskalnikov kot je Google. Tam najdejo navodila za vse – od prave uporabe ličil do navodil za popravljanje kolesa.

Sebastjan Trampusch