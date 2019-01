Celovec Na tradicionalnem govorniškem natečaju NSKS in KKZ ob podelitvi Tischlerjeve nagrade je žirija izmed šestih nastopajočih izbrala zmagovalke in na prvo mesto uvrstila Jano Haab, dijakinjo 6.a-razreda Slovenske gimnazije s temo »Ali se lahko zapremo v svoj mali udobni svet ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi? Kaj so aktualna vprašanja današnje migracije in kaj ali kdo jo pospešuje?« Z isto temo je osvojila drugo mesto Hana Jusufagiç (4.a DTAK), tretja pa je postala Zala Filipič (I. letnik Višje šole Šentpeter) s temo »Kolikor jezikov znaš – toliko veljaš! Je v današnjem globaliziranem svetu znanje ‚malih‘ jezikov še potrebno? Kaj pomeni zate osebno slovenski jezik na Koroškem?«

Sodelovali so še in prejeli priznanje Lucija Pfeifer (6.a ZG/ZRG za Slovence v Celovcu), Tadej Ogorevc (4.a DTAK) in Kristina Mlakar (V. letnik Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu).