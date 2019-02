Šentprimož Kdor redno zahaja na ples Danice v Kulturni dom v Šentprimožu, ve, da je tam vedno zabavno. Nastop Danice, bogat srečolov, žrebanje glavnih nagrad, cocktail bar, diskoteka v kleti in zabava v dvorani – društveniki okoli predsednika SPD Danica Sama Wakouniga vsako leto skrbijo za to, da obiskovalcem plesa ne manjka ničesar. Vidi se, da društvo živi, saj pomaga staro in mlado. Tudi glasbo društveniki ponavadi dobro izberejo, letos je igral ansambel Juhej. Polnočni nastop mladih pa je medtem postal že stalnica. Lačnim ni treba iskati kuhinje, saj pladnji polni tort in kruhkov ves večer krožijo skozi prostore. Reden obiskovalec pa tudi ve, da bo dobil zajtrk, če bo le zdržal do ranih jutranjih ur.