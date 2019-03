Jesenice Jesenice v gornjesavski dolini so v sredo praznovale 90 let, odkar so pridobile mestne pravice in s tem status mesta. Trg Jesenice oziroma Murova je bil do začetka 20. stoletja majhen kraj z močno razvitim vaškim jedrom pod hribom Mirca. Postajal je vse pomembnejše šolsko in upravno središče, ki so se mu priključila naselja Plavž, Sava, pozneje še Podmežakla in Slovenski Javornik. Leta 1929 so bila vsa ta naselja z dekretom kralja Aleksandra z 20. marca tistega leta združena v mesto Jesenice. Mesto je znano predvsem po svoji železarski industriji in hokejskem moštvu, večkratnem slovenskem prvaku.