Leipzig V Leipzigu od četrka do nedelja, 24. marca, poteka mednarodni knjižni sejem, eno najpomembnejših vigrednih srečanj založnikov in knjigotržcev o aktualnih in prihodnjih trendih na nemškem in evropskem knjižnem trgu. Skupaj s festivalom Leipzig bere ponuja 3600 dogodkov. Država v gosteh je Češka, z nacionalno stojnico se predstavlja tudi Slovenija. Javna agencina za knjigo Republike Slovenije (Jak) obiskovalce nagovarja na stojnici v hali 4, kjer se predstavljajo tudi koroške založbe Mohorjeva, Drava in Wieser. Program vključuje predstavitve številnih slovenskih avtoric in avtorjev z novimi prevodi v nemščino ter 19 dogodkov z njimi, na sejmu in v mestu.