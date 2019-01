Celovec »vstopanje v odprto domovanje nekaj milimetrov velikih živih bitij je praznično odkrivanje čudes. na zunaj čvrst večji kos lesa je prepustil svojo notranjost mravljam. kakšno je bilo njihovo socialno ali oskrbovalno življenje iz rova v rov, nam ostaja miselni izziv, vidimo sledi osupljive arhitekture.« Tako piše Franc Merkač v uvodu k svoji najnovejši literarno-fotografski umetnini Rojevanje umisleka. Izšla je kot prvi zvezek nove edicije Domovanja celovške založbe Fran, v kateri bodo izhajala dela, ki so »osrediščena na tematiko domovanja, v likovni in besedni podobi.«

Slike, ki jih je posnel Merkač, so zares osupljive. Les, ki so ga razjedle, s svojimi navidez neznatnimi čeljustmi dobesedno razžrle mravlje, je videti kdaj pisano razbrazdan, spet drugič divje razklan kakor čeri v penečem se morju, potem pa spet ustvarja slutjo po skalnih domovanjih ameriških praprebivalcev v arizonski puščavi. Pogled na detajle rojeva poetično navdihnjenost, struktura sveta v malem navdušuje. Občudovanje nekoristnega sveta, sveta, ki ne služi ne kopičenju dobička ne večanju storilnosti, dušo dviguje.

Stvaritvam iz človeku odtujenega sveta mravelj je Merkač dodal izbor pesmi iz svojih pesniških zbirk Na povrhnjici zemlje (2013) in trlopitipitiptop – odžejam trajanje z zavestnim bivanjem (2000). Narava in človekova ustvarjalnost se tako znajdeta v dialogu, ki je kdaj lahko kontrasten in kdaj simbiotičen. Vsekakor pa pester in zanimiv.



Franc Merkač

Rojevanje umisleka Založba Fran,

ISBN 978-3-902832-15-3

7 evrov