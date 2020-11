Jug in Sadovnik ob državnem prazniku 2020

Izjava predsednikov ZSO in SKS Juga in Sadovnika ob državnem prazniku 26. oktobra 2020

“Skupno ohranjanje avstrijske kulturne in jezikovne raznolikosti v partnerskem dialogu”





Ob bližajočem se državnem prazniku predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, župan Bernard Sadovnik, in predsednik Zveze slovenskih organizacij, Manuel Jug, pozivata vse politične predstavnike dežele, da bi se v prihodnosti na zaupljiv način in v partnerskem sodelovanju krepila in razvijala avstrijska kulturna in jezikovna raznolikost.





“Kljub različnim stališčem tako v narodni skupnosti kot tudi v deželi naj bi v ospredje postavili tisto, kar nam je skupnega, in se še naprej približevali. Premagovanje nasprotij je pripeljalo do oblikovanja državne pogodbe in do trajne nevtralnosti naše države. V tem evropskem duhu so bili v zadnjem desetletju v sodelovanju obeh narodnih skupnosti v deželi postavljeni pomembni mejniki,” tako Jug in Sadovnik.

Nadalje Jug in Sadovnik ugotavljata, da je odkrivanje jezikovne in kulturne raznolikosti v lastnih družinah ključni temelj za plodno, skupno prihodnost na Koroškem.





Na koncu Jug in Sadovnik poudarjata, da 7. člen Državne pogodbe slovenski narodni skupnosti zagotavlja tudi pravico do lastnih organizacij in da zanikanje legitimnosti zastopstva osrednjih političnih organizacij s strani posameznih političnih predstavnikov ni le pravno, ampak tudi politično protislovje z razumevanjem demokracije naše države. V zvezi s tem forum za dialog in sosvet za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja ponujata aktivno demokratično platformo za skupno razpravo in reševanje vprašanj o prihodnosti.





Potrebujemo medsebojno približevanje in medsebojno spoštovanje, zlasti znotraj slovenske narodne skupnosti. Skupaj hodimo po tej poti,“ pozivata Jug in Sadovnik.