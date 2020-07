Slovenski predsednik Pahor na obisku v Celovcu





Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je bil v četrtek, 23. julija 2020, na delovnem obisku v Celovcu. Srečal se je s predstavniki krovnih organizacij koroških Slovencev, sprejel ga je tudi deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ). Poleg aktualnih vprašanj so obravnavali priprave na 100-letnico plebiscita.





»Zelo kvaliteten pogovor«

Bil je zelo kvaliteten, zelo dober pogovor, odprt tudi za notranji, interni dialog in dialog s slovenskim predsednikom, ki je absolutno na strani narodne skupnosti. Tako je predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja Nanti Olip v pogovoru za Slovenski spored ORF povzel srčiko popoldanskega srečanja predstavnic in predstavnikov slovenske narodne skupnosti s predsednikom RS Borutom Pahorjem.

V izjavi za medije po srečanju je predsednik RS Borut Pahor na sedežu generalnega konzulata RS v Celovcu na začetek postavil vsebinske poudarke, povezane s pripravami na obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita.

Z njegovega vidika je pomembno, da manjšina tudi sama sebe sliši v detajlnih razlikah, ki jih izpoveduje. Da pa prevladuje skupno stališče, da je to priložnost za ta prostor, za oba naroda, za obe državi, da pogledata naprej v luči stoletnih izkušenj za nazaj.





»Želimo pogledati v skupno prihodnost«

V nadaljevanju pogovora je bil omenjen sklep avstrijskega parlamenta 8. julija 2020 s pozivom avstrijski vladi, da se v bilateralnih odnosih s Slovenijo kot tudi na evropski ravni zavzame za priznanje avtohtone nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji.

Ob vseh prizadevanjih, da nemško govoreča narodna skupnost ohrani svojo identiteto, je predsednik RS Borut Pahor prikazal poglavitne razlike, zaradi katerih istovetenje ni mogoče. Na eni strani gre za prizadevanja, na drugi za mednarodne pogodbe, ki so zavezujoče in jih je Avstrija dolžna izpolniti.





»Avstrija je dolžna izpolniti Člen 7«

Delovno srečanje predstavnic in predstavnikov slovenske narodne skupnosti s predsednikom RS Borutom Pahorjem je imelo več poudarkov. Bila so že omenjena različna gledanja, nad katerimi po izjavi Pahorja prevladuje stališče o priložnosti za prostor, naroda, državi. O sebi je poudaril, da bo za dan obletnice plebiscita gost avstrijskega zveznega predsednika Alexandra Van der Bellna.

Še v sredo se je po telefonu pogovarjal z njim, kaj tudi v luči obeležitve 100. obletnice storiti za to, da bo imela slovenska narodna skupnost -ne samo občutek, da se izpolnjujejo njene pravice, ampak da je polnovreden subjekt avstrijskega in evropskega življenja.





»Pripravljenost, ki je prej ni bilo«

Nato se je Pahor sestal še na sedežu deželne vlade z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem, ki je poudaril, da želijo nadaljevati uspešno pot konsenza.





ORF Slovenski sporedi