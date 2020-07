O ladjici Novice …

Od jeseni mirnejši dnevi za ladjico Novice?





Po 17 letih na krovu barke ob koncu vendarle z zadovoljstvom lahko ugotavljam, da je nam vsem, ki smo nepoboljšljivi optimisti, kljub številnim prepihom in vetrovom uspelo doseči tisto, kar je najpomembnejše: Jadrnice »Novice« slej ko prej ni odpihnilo in vse kaže, da bo tudi jutri še lagodno in zanosno drsela po veselo razburkanem valovanju koroškoslovenskega kulturnega in narodnopolitičnega svetlikanja v trdoživi obdravski deželi. Neštevilne neprijetne okoliščine nam niso bile kos – od kronične in mačehovsko skopuške naglušnosti naše države prek marsikaterega nepredvidenega neugodnega razpleta pa do notranjemanjšinskega brbotanja izza okopov samooklicanih rešiteljev in posameznih zadrtih talibančičev. Nepo­škodovani smo prijadrali do naslednjega pristana in eden od pokazateljev za to je morda nenazadnje tudi dejstvo, da sem kot prvi odgovorni urednik dočakal – sicer rahlo opraskan, a še cel in nepolomljen – svojo poklicno upokojitev na krovu ladjice, medtem ko je prejšnje vodje uredništva neužitna mešanica dogajanj in početij odpihnila pred koncem mandata s krova, ali pa so se znašli v položaju, da so raje vrgli puško v koruzo. S to »svojo« zadnjo številko Novic sem razvezan svojih dolžnosti glavnega urednika in z avgustom prestopam v menda mirnejše življenjsko obdobje. Res je tudi čas bil že zrel za generacijsko zamenjavo in po poletnem premoru bo novi odgovorni urednik sestavil svoje uredništvo in z njim gotovo prispeval svež prihodnji odlomek v doslej vijugasto, pa tudi lepo zgodbo slovenskega tednika na Koroškem.







Vrsta tistih, ki so svoje prispevali in prispevajo k žuljavi storiji »Novice«, je s časom postala kar dolga. Omenil jih bom le nekaj, ki še vedno garajo in se trudijo, da imata bralka in bralec ob petkih doma na mizi slovenski tednik iz Celovca. To so uredniki, lektorica, avtorica in avtorji Janko, Sebastjan, Sonja, Ana, Franc, Lev, Janko, Lovro, Silvo, ilustrator Mirko, pa še kdo. Prav pa je omeniti tudi še Marjana in Nantija, ki sta vedno poskrbela, da voz ni ušel s tira, ter Marka in Mitjo, ki sta zdaj složno z uredništvom tudi premišljeno zastavila smernice za obetavno kontinuiteto Novic.





Ne nazadnje pa je treba omeniti tudi nenehna trdovratna prizadevanja predsednikov in članov sosveta za slovensko narodno skupnost pri zveznem kanclerju oz. predstavnikov krovnih organizacij za dosego sistemske rešitve Novic, ki bi morala po ambicioznem vladnem programu sedanje zvezne vlade naposled le uspeti in bi naši republiki Avstriji lahko vrnila del ugleda, ki je bil zapravljen skozi 65 let nedoslednega upoštevanja manjšinskih pravic in mlačnega izpolnjevanja 7. člena ADP. V tem smislu želim Novicam in Avstriji vse najboljše za prihodnost, bralkam in bralcem Novic pa predvsem zdrave poletne dni.





Emanuel Polanšek