Ljudskošolska dilema: Je koronavirus povečal ljubezen?

Celovec – Šolarji in šolarke na Koroškem jo bodo danes veselo – eni morda tudi malo otožno – popihali v poletne počitnice. – Veselo, ker poletni tedni nudijo tudi priložnost za pristno sprostitev in še marsikaj prijetnega in napetega. Nenazadnje pa si male glave lahko odpočijejo od črk, številk in vsega, s čimer sta jih skozi leto zasipala učenje in šola. – Malo otožno pa morda, ker bodo pogrešali kakega dobrega prijatelja ali prijateljico ali celo učiteljico ali učitelja. Ali pa celo šolo? Saj jim je nevidna nadležnost korona virus priskrbela letos že obilo neprostovoljnih počitnic in ni izključeno, da je prav to utrdilo tudi vezi s šolo, ki jo je marsikateri že pogrešal.

En razlog več, da strokovnjaki kar se le da urno ujamejo neljubo nadlego v žakelj in ji pokažejo vrata.