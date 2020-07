Z Vukovičem je SAK dobil nazaj stabilnost in borbenost

Celovec – Zoran Vukovič (29) se je vrnil k SAK. Sredinski igralec je bil eno leto pri ASK, kjer je odigral jesensko sezono, vigredi prenstva ja ni bilo.





Jeseni ga je vlekla k ASK dobra plača. Že, ko je lani poleti odšel, je vprašal, če se lahko vrne k SAK, kot da bi vedel, da bo ta trenutek hitro spet prišel. In res, Vukovič je po komaj polovični sezoni spet nazaj in se počuti domačega, kot da nikoli ne bi bil odšel. Vukovič: »Pri SAK sem doma, zato sem se tudi vrnil in mislim, da bom ostal do konca moje nogometne kariere.« Kot 29-letnik ima pred seboj vsaj še 6 do 7 dobrih let, po fizični konstituciji mogoče celo več.



V kadru članske ekipe SAK je pričakovati nekaj sprememb. Goleador Josip Fuček (35), ki zaradi korone ni odigral niti ene tekme, je ostal na Hrvaškem pri NK Sesvetski Kraljevec. Tomi Riedl (35) bo igral za SC Globasnico, koliko mu bo pač čas dopuščal. Profesionalec Ernest Grvala (24) si išče v Evropi nov klub, odprto je še, kaj bo napredil Musa Mevmedoski (20), ki bi nujno rad igral v 2. ali v 3. ligi. Za SAK bo v novi sezoni zaigral Alen Muharemovič (27), ki velja za izrednega tehničarja, je pa lahko tudi zelo problematičen.

Prvenstvo bi se lahko pričelo prej kot pričakovano. Že od 1. julija naprej so dovoljene nogometne tekme s kontaktom nasprotnika. Sicer je treba voditi točno evidenco, kdo je igral in kdo je bil še prisoten, trenerji, funkcionarji, tako da je v primeru okužbe možno krog ogroženih zožiti.



Če ne pride do večjih novih okužb, bi se lahko prvenstvo pričelo že 1./2. avgusta. ÖFB sicer predlaga zaenkrat 22./23. avgust. Toda v teh odločitvah je vlada očitno zelo fleksibilna, čez noč se lahko odločitve presenetljivo spremenijo.

Preteklo sredo je SAK podaljšal sponzorsko pogodbo s Posojilnico Bank za nadaljnje leto. Posojilnica je sponzor SAK že 50 let.





