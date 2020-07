Ministrica za zamejce Helena Jaklitsch v Celovcu

Tri mesece po nastopu nove slovenske vlade je nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch bila v petek na prvem delovnem obisku pri predstavnikih slovenske narodne skupnosti na Koroškem.





Ta konec tedna bo minilo 100 dni od nastopa 14. slovenske vlade. Od prve noči po zaprisegi 13. marca so njeno dosedanje delo zaznamovali predvsem protikoronski ukrepi. Zaradi očitkov o domnevno spornih ravnanjih je vlada že prestala prvo interpelacijo, sooča se s tedenskimi protesti, odmevale so tudi nekatere kadrovske poteze.





Z nastopom nove vlade so Slovenci v zamejstvu in po svetu dobili novo ministrico, Petra Jožefa Česnika je nasledila Helena Jaklitsch. V prvih treh mesecih se je o položaju in skrbeh Slovencev in Slovenk zunaj meja Slovenije lahko pozanimala le po telefonu ali prek video-konferenc. Zdaj, ko so meje spet odprte, pa si lahko ustvari sliko tudi na licu mesta v osebnih pogovorih.





Dejansko se je to zgodilo v petek. Ministrica Helena Jaklitsch je zjutraj prišla na Koroško, nakar se je na sedežu generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu začelo delovno srečanje s predstavniki osrednjih političnih organizacij, Narodnim svetom koroških Slovencev (NSKS), Zvezo slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnostjo koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ter Enotno listo (EL).





Po pogovoru smo zbrali nekatere izjave sogovornikov. Predsednik NSKS Valentin Inzko je bil poln pohvale za novo ministrico.

Predsednik ZSO Manuel Jug ni prikrival, da niso v vseh pogledih soglašali. V ospredju pa da morajo biti ključna vprašanja.

Predsednik SKS Bernard Sadovnik je dejal, da naj Slovenija podpira narodno skupnost v tistih vprašanjih, za katera vlada soglasje.

Pri omizju je podal svoje stališče tudi predsednik EL Gabriel Hribar in nato izrazil svoje zadovoljstvo.

O pričakovanjih, ki jih ima predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Nanti Olip od nove ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu smo že poročali, zdaj je torej prišlo do pogovora o teh.





Tudi s predstavniki kulture, cerkve, medijev.

Še dopoldne so z novo ministrico izmenjali stališča predstavniki obeh osrednjih kulturnih organizacij, Slovenske prosvetne zveze (SPZ) in Krščanske kulturne zveze (KKZ). Popoldne pa je bilo napovedano srečanje Helene Jaklitsch s predstavniki Iniciative slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) in proti večeru še s predstavniki slovenskih medijev na Koroškem.





Intervju za televijzijsko oddajo „Dober dan, Koroška“

V pogovoru z urednikom Slovenskega sporeda ORF Alexandrom Makom je ministrica Helena Jaklitsch spregovorila med drugim o tem, kaj lahko k reševanju odprtih vprašanj prispeva po eni strani Slovenija kot matična država, po drugi pa, kakšen je v tem procesu lahko njen prispevek.





