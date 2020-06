Festival Ljubljana – Pridejo znameniti orkestri in solisti

68. Ljubljana Festival bo v celoti izveden v juliju in avgustu –

Eden redkih letošnjih evropskih festivalov –

Pridejo znameniti orkestri in solisti





Ljubljana – Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek je 2. junija vodil tiskovno konferenco za napovedani 68. LJUBLJANA FESTIVAL, v parku Zvezda sredi Kongresnega trga. Za uvod nam je zaigral znani slovenski glasbenik Vlado Kreslin, ki bo ponovno imel svoj koncert 28. avgusta prav na Kongresnem trgu. Brlek je uvodoma poudaril, da je to eden redkih evropskih Festivalov, ki bo skoraj v celoti izvedel napovedani dvomesečni festival. Izvedenih bo kar 33 prireditev. Zahvalil se je županu mesta Ljubljane Zoranu Jankoviču za dolgoletno podporo, za kar se mu je Jankovič zahvalil za ponovno izredno pripravo festivala, kljub velikim problemom glede koronavirusa. Vendar je Brleku in njegovim sodelavcem in sodelavkam kljub temu uspelo pripraviti dvomesečni festival. Za Jankoviča kultura ni strošek, ampak investicija mesta Ljubljane, za kar daje mesto Ljubljana 11% svojega letnega proračuna. Direktor Brlek je predstavil in se zahvalil tudi šestim direktorjem podjetij, ki sofinancirajo letošnji festival, med njimi zlasti glavnemu sponzorju Pozavarovalnici SAVA in medijskemu pokrovitelju časopisni hiši DELO.





Brlek je predstavil izredno bogat program Festivala, ki se bo pričel 2. julija na Kongresnem trgu z našo prvo pianistko Dubravko Tomšič-Srebotnjak in 9. Beethovnovo simfonijo v izvedbi simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, p.v. znamenitega dirigenta Charlesa Dutoita. Koncert bo posvečen 250-letnici Beethovnovega rojstva. Slovenska filharmonija bo 18. avgusta spremljala še znamenito rusko sopranistko Anno Netrebko in azerbajdžanskega tenorista Yusifa Eyvazova. Ljubljanska Opera in Balet bo 20. avgusta izvedla Verdijevo opero Nabucco, mariborsko Slovensko narodno gledališče pa bo 7. julija izvedlo Straussovo opero Netopir in 10. julija baletni triptih Falling Angels v koreografiji Alexandra Ekmana in Edwarda Cluga. Tudi simfonični orkester RTV Slovenija bo izvedel kar tri koncerte na Kongresnem trgu in sicer 8. julija bodo počastili 90-letnico znanega slovenskega skladatelja Mojmira Sepeta, 15. julija bodo po daljšem obdobju spremljali našo slavno flavtistko Ireno Grafenauer in klarinetista Mateja Bekavca, pod njegovim vodstvom. 26. avgusta bodo pa spremljali znamenitega tenorista Jonasa Kaufmanna.





Sicer bomo pa slišali še nekaj znamenitih glasbenih skupin kot je Baročni ansambel Wroclav, sestavljen iz glasbenikov in pevcev iz več evropskih držav (14.7.), dalje Ansambel Gustava Mahlerja s solistko violinistko Eleno Denisovo (21.7.), ponovno pride tudi italijanski ansambel I Solisti Veneti (23.7.) in Komorni orkester Anima Musicae iz Budimpešte (5.8.). Seveda je pa velik dosežek vodstva Festivala, da bomo 30. avgusta na Kongresnem trgu poslušali Filharmonični orkester Milanske Scale s solistom pianistom Allesandrom Taverna.

Letos so angažirali tudi več domačih solistov in komornih skupin, tako bo v okviru praznovanja 250-letnice Beethovnovega rojstva na treh koncertih (od 3.-6.8.) izvedla ciklus Beethovnovih sonat za klavir in violino slovenska violinistka Lana Trotovšek ob spremljavi pianistke Marie Canyigueral iz Španije, 28. julija bomo v Preddverju Križank poslušali Baročno glasbo za flavto, gambo in čembalo v izvedbi domačih izvajalcev, v Viteški dvorani bo nastopil tudi mednarodno uveljavljeni Duo Claripiano s klarinetom in klavirjem (11.8.), slišali bomo tudi znanega tržaškega violinista Črtomirja Šiškoviča (13.8.).





Poleg koncertov bodo potekali še drugi spremljevalni dogodki, kot je Likovna akademija (od 14.-19. julija) in Mojstrski tečaji, ki jih bo vodil pozavnist Branimir Slokar.





Vstopnice za celotni festival bo možno kupiti en mesec pred napovedano prireditvijo pri blagajni ali na spletni strani Festivala in na raznih drugih prodajnih mestih.





Lovro Sodja