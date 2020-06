Kultura se začne v srcu vsakega posameznika

Vodstvo KPD Planina Sele v roke Mileni Olip





Sele – V nedeljo, 14. 6. 2020, je v Farnem domu v Selah potekal redni občni zbor KPD Planina Sele. Vlogo predsednice, ki jo je do sedaj 23 let neprekinjeno opravljala Pavli Čertov, je prevzela Milena Olip. Novo vodstvo je dopolnil tudi pomlajen odbor, kar odraža generacijsko razvejano manjšinsko stvarnost v Selah in dokazuje, da je slovenska beseda na podeželju še kako živa. Milena se je v svojem globokem, zahvalnem govoru zbranim zahvalila za nesebično udejstvovanje na kulturnem področju ter zbrane pozvala k odkritosti in iskrenosti za dobro delovanja društva.





Na mladih svet stoji

Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1902, se ponaša z bogato tradicijo. V zadnjem letu jim je uspelo izpeljati 80 prireditev, kar jih uvršča med najbolj aktivna društva na Koroškem. KPD Planina Sele je 26 let delovalo pod vodstvom Pavli Čertov. Čertov je zadnjih 23 let funkcijo predsednice opravljala neprekinjeno. V nedeljo je posle predala v roke učiteljici in filmski ustvarjalki Mileni Olip. Blagajničarko Mici Mak je po več desetletjih delovanja nasledil Marko Oraže. Selane razveseljuje dejstvo, da se v delovanje društva vključuje veliko število mladih, ki so si zadali cilj, da bodo s pomočjo starejših odbornic in odbornikov, še naprej tako uspešno delovali na kulturnem in izobraževalnem področju ter s tem ohranjali slovensko besedo in kulturo.





Zahvala vsem od Šajde do vrh Kota

Novo izvoljena predsednica je v svojem zahvalnem govoru povedala, da je kultura mnogo več kot le dogajanje v soju odrskih luči. Po njenih besedah kultura vključuje tudi drobne, vsakodnevne stvari, tudi besedi »prosim« in »hvala«. Slednjih se je poslužila tudi sama, ko je prisotne zaprosila za pomoč pri opravljanju funkcije. »Koliko je ljudi, ki že desetletja dolgo vsem vidno ali pa tudi skorajda na skrivaj, neopazno in potiho gojijo kulturno življenje tukaj v Selah in na Koroškem, ki so že naredili stokrat več kot jaz in nikoli niso imeli možnosti, da bi spregovorili, potožili ali pa bi jim kdo namelil vsaj besedo zahvale ali kako priznanje. Zato na tem mestu iskrene besede zahvale vam vsem od Šajde preko cele Selske doline tja do vrh Kota. Hvala, ker pojete slovenske pesmi, ker nastopate na gledaliških odrih, ker osvetljujete filmske trakove, ker tamburirate, plešete, zabavate, ker ste kreativni in ker imate radi knjige, ker gledate na naš farni dom, ker imate rože na oknih in sonce v duši in ker ste ljudje! Ljudje, ki delujete iz prepričanja, ki se zavedate poslanstava slovenske kulture, ki v sebi skriva vse oblike umetnosti, mišljenja in ljubezni. Vse to je kultura, predvsem pa ljubezen. Ta pa se začne v srcu vsakega posameznika,« je še povedala.





Tjaša Pečovnik