Z literaturo proti virusu!

Tik pred Veliko nočjo smo se zadnjič oglasili in vam poleg besede o koroni spregovorili o aktualni situaciji Slovenskega inštituta na Dunaju ter o aktualnih načrtih in prireditvah. Na dan, ko nas koledar spominja na god Svete Korone, 14. 5., smo se znova oglasili s komentarjem o koroni in o novih aspektih našega prireditvenega koledarja:





Bitka proti koronavirusu je trenutno povsod v ospredju družbeno-političnih, zdravstveno-socialnih in gospodarskih dejavnikov: Kot kaže, sta Avstrija in Slovenija tozadevno zelo uspešni, tako, da lahko pričakujemo »normalizacijo« osebnih stikov in organiziranega druženja ter dejavnosti na področju kulturnega, verskega in izobraževalnega delovanja. Politično in zdravstveno odgovorni so na izziv reagirali z več ali manj strogimi in odločnimi ukrepi. Ljudstvo jih je zavestno upoštevalo in mnogi so se podali v samoizolacijo in karanteno, kjer so se obdali s knjigami in čtivom, literaturo torej, ki naj bi olajšala trenutno razpoloženje.





Tako ni naključje, da se je v teh mesecih povzpel roman »La Peste« (Kuga) francoskega pisatelja Alberta Camusa iz leta 1947 med eno najbolj branih literarnih del svetovnega formata. To delo bi brez nadaljnjega lahko interpretirali kot izraz upora človeka proti inhumani in uničujoči sili – posebno pred ozadjem druge svetovne vojne.





Tak upor proti kugi – v danem primeru »koroni« – zahteva od vsakega neizmerno veliko moči in hotenja posameznikov in družbe. Kaj čuda, da se nam vsili eno najbolj znanih pisateljskih del slovenske literature »Martin Krpan« Frana Levstika. V osebi Martina Krpana vidimo prispodobo za človeka, ki je tako močan, da na eni strani prestavi kobilico z vprego vred in na drugi strani v dvoboju premaga velikana Brdavsa.





Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju je ob odprtju leta »Sosedskega Dialoga 20-21« med Slovenijo in Avstrijo naslovilo simpatično oblikovane novoletne čestitke z zvezkom z odlomki iz Martina Krpana. V spletnih Novicah bomo objavili nekaj odlomkov za vas dragi društveniki kot spomin na odlično pisateljsko delo in pa seveda tudi kot spodbudo v boju proti »nepremagljivemu« virusu, prav v smislu naslova Z literaturo proti virusu.









Herbert Seher, Slovenski inštitut na Dunaju