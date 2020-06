NSKS zaskrbljen zaradi prodaje Posojilnice bank

Narodni svet koroških Slovencev z veliko zaskrbljenostjo spremlja razpravo o morebitni prodaji koroško slovenske Posojilnice bank. Izgubili bi pomemben del Koroške, saj Posojilnica bank s svojo ustanovitvijo leta 1872 v Šentjakobu v Rožu ni le najstarejša tovrstna ustanova pri nas, temveč že skoraj 150 let del koroške identitete. Tik pred to tudi za Avstrijo edinstveno obletnico, in poleg obletnice koroškega plebiscita, naj bi se ta institucija prodala britanskim investitorjem.





Za pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem, za celotno južnokoroško regijo in za okoli 30.000 strank je prodaja le težko predstavljiva. Posojilnica kot banka je nepogrešljiva javna ustanova, kjer govorjena slovenščina ni izjema temveč samoumevnost. Zaradi tega tudi močna povezanost ljudi s to banko. Za mnoga kulturna, športna in druga društva Posojilnica ni samo zanesljivi poslovni partner, temveč tudi močna podpornica bogate dejavnosti teh društev.





Južna Tirolska je gospodarsko večja in je močnejše pozicionirana kot Koroška in si prav tako težko predstavljamo Južno Tirolsko brez Raiffeisen Landesbank Südtirol, brez Südtiroler Bank in drugih bank. Le-te so v času koronske krize omogočile na primer odlaganje kreditov in tako pomagale južnotirolskemu gospodarstvu. Regionalna banka pač bolje kot katera koli druga razume skrbi in potrebe svojih strank.





Narodni svet koroških Slovencev in predsednik Inzko še enkrat pozivata odgovorne v Raiffeisen, naj natančno preučijo korak v zvezi s prodajo Posojilnice bank nam neznanim vlagateljem in s tem tudi ustrežejo prvotni ideji gibanja Raiffeisen po vzoru, da so kmetje ustanovili zadruge, ki niso bile usmerjene v dobiček, temveč v podporo svojim članov. “Pomagati ljudem, da si pomagajo sami”. Ta ideja se popolnoma ujema z zamislijo ustanoviteljev Posojilnic in je, v okvirih tržnega gospodarstva, bolj aktualna kot kdaj koli prej. Zato bi morala veljati tudi za južno Koroško.





Zato apel na odgovorne v skupini Raiffeisen in tudi koroški politiki, da rešijo Posojilnico bank in ji v prihodnjem zagotovijo preostalo osnovno gospodarsko avtonomijo. Trenutno poslovanje je pozitivno in ta trend bi gotovo lahko še okrepili z nekaterimi majhnimi intervencijami – tudi v korist skupine Raiffeisen.





Celovec, 20.05.2020