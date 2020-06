Šahisti SŠZ se vračajo v spodnjo ligo





Uspešni šahisti Slovenske športne zveze/Posojilnica Bank (z leve): DI Andreas Berchtold, Ivan Lukan, Gabriel Gasser, Davor Stojanovski, Rupert Reichmann, Blaž Kosmač, Matjaž Šlibar, Arnold Hattenberger (manjkajo Robert Hedenik, Karl Prezelj, Mitja Rozman in Metod Logar). slika: SŠZ

CELOVEC/BEKŠTANJ, 15. maja 2020 – Niti koronavirus jih ni mogel ustaviti! Šahisti Slovenske športne zveze (SŠZ) se po enoletnem gostovanju v okrajni ligi-vzhod spet vračajo v spodnjo ligo. Ekipa s kapetanom in sekcijsko vodjo Ivanom Lukanom na čelu je prvenstvo 2019/2019 namreč zaključila brez poraza (sedem zmag, en remi) na prvem mestu in s tem zapečatila vrnitev v drugo najmočnejšo šahovsko ligo na Koroškem. Koroška šahovska zveza je podvig že potrdila, saj je s skepom predsedstva odločila, da se prvenstvo predčasno zaključi in da velja zadnje stanje na lestvici pred ukrepi za zajezitev krize z novim koronavirusom covid-19. Slovenski šahisti v osmih (od devetih) krogih zbrali 15 ekipnih točk, drugouvrščena Ruda pa 13.





Tudi ostali v Slovensko športno zvezo včlanjeni šahovski klubi so zelo uspešno zaključili zaradi koronavirusa okrnjeno ekipno prvenstvo 2019/2020. V koroški ligi, najvišji deželni ligi, je prva ekipa ŠD Bekštanj (sekcijski vodja in kapetan Seppi Gallob, v ekipi igrata pa tudi brata Boris in Marko Gallob) zaključila prvenstvo na odličnem četrtem mestu (8 tekem, 9 točk), ekipa Zugzwang Celovec-Otoče, v kateri igrajo kar štirje Slovenci (nekdanja igralca SŠZ Gorazd Živkovič in Franci Rulitz, nadalje Franc-Jožef Topolovec ter mladi Rok Selan) pa je v spodnji ligi osvojila prav tako odlično peto mesto (8 tekem, 10 točk). Druga ekipa ŠD Bekštanj, ki je tekmovala v okrajni ligi zahod, pa je z odličnim drugim mestom (9 tekem, 13 točk) postala podprvak in le za las zgrešila podoben uspeh kot šahisti SŠZ/Posojilnica Bank v vzhodni okrajni ligi.





V koroški ligi so postali prvaki šahisti iz Lienza, v 2. državno ligo pa napreduje Admira Beljak, prvaki spodnje lige pa so postali šahisti iz Bistrice v Dravski dolini, ki napredujejo v koroško ligo. Prvaka obeh okrajnih liga pa sta na vzhodu SŠZ/Posojilnica Bank in na zahodu Koča-Muta. Obe ekipi bosta v prihodnji sezoni igali v reformirani vsekoroški spodnji ligi z dvanajstimi ekipami. (sšz-šah)