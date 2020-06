Voglauer: »Moramo preprečiti srečanje fašistov!«

Zeleni: Pozivamo pristojne upravne organe, da ravnajo odgovorno in po pravnih predpisih.





„Ne morem verjeti: V zadnjem trenutku je častni Pliberški sprevod Ustaško spominsko prireditev le še prijavil kot zborovanje,“ je ogorčena Olga Vogauer, poslanka Zelenih v Državnem zboru.

Na ta način naj bi revizionistično srečanje kjub omejitev zaradi Corona virusa dobilo javni značaj. „Tozadevno morajo vsi odgovorni skupno doseči, da ne pride do srečanja fašistov v Pliberku. Ne morem si predstavljati, kako bi direktorica deželne policije Kohlweiß in okrajni glavar Velikovca Klösch utemeljila omogočanje takega zborovanja – sploh pa v času Corona virusa,“ pravi poslanka v Državnem zboru Voglauer in pri tem opozarja na neštete kazenskopravne prekrške v zvezi z Zakonom o prepovedi ponovnega nacionalsocialističnega ravnanja, ki so se vrstili v zadnjih letih ob teh srečanjih.



Pozdravi Hitlerju in spominjsko leto sta protislovje. „Upravnim organom je popolnoma jasno, kdo se na tem mestu srečava. Poveličevanje Ustaškega režima nima mesta na avstrijskem teritoriju in ga je treba nemudoma prepovedati,“ pravi Voglauer. „Tukaj pride do razkazovanja ustaških simbolov in pozdravov Hitlerju. V letu 2020 take prireditve nimajo več prostora v naši družbi! To predvsem z ozirom na to, da smo se šele pred nekaj dnevi svečano spominjali konca vojne. Lepim besedam na spominskih prireditvah naj sledijo tudi dejanja,“ zahteva Voglauer. Vrh tega so visoki hrvaški politični zastopniki že v preteklosti poudarjali politično instrumentalizacijo tega srečanja. Po 2. odstavku paragrafa 6 Zakona o zborovanjih so jasno prepovedana zborovanja, ki „služijo političnim dejavnostim državljanov tretjih držav in ki nasprotujejo mednarodno priznanim pravnim načelom in usanzam ali mednarodnopravnim obvezam, demokratičnim načelom ali zunanjepolitičnim interesom Republike Avstrije.“



Cerkev naj se jasno opredeli. Potrebo po ukrepanju vidi Voglauer tudi v katoliški cerkvi na Koroškem: „V zadnjem letu je bilo srečanje s strani krške škofije, ki jo je zastopal Engelbert Guggenberger, jasno zavrnjeno. Obžalujem in pogrešam, da letos ni take jasne drže s strani škofa Marketza,“ tako Voglauer.

Na pismo Mauthausenkomiteja krški škofiji za zavrnitev srečanja do danes ni bilo odgovora. Po informacijah oddelka za medije krške škofije za prirejanje molitev za umrle ali pa tudi za svete maše, ki jih vodi duhovnik, ni potrebno posebnega dovoljenja s strani vodstva škofije. „Tozadevno pogrešam senzibilnost v zvezi z zgodovinopisjem na Libuškem polju in jasno opredelitev. Stališče škofa k največjemu srečanju fašistov v Evropi je zdavnaj potrebno,“ tako Voglauer.



Do sedaj je bilo znano, da bo v soboto hrvaški veleposlanik v Avstriji položil venec na spominskem mestu, spremljal naj bi ga župnik hrvaške skupnosti na Koroškem. „Sedaj je zaradi prijave zborovanja pričakovati prihod večjega števila fašistov v Pliberk,“ je zaskrbljena Voglauer in bo navzoča na kraju dogajanja kot parlamentarna opazovalka.