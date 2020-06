Ministrica s predstavniki krovnih organizacij

Minuli petek, 8. maja 2020, se je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch prek avdio-video konference ločeno pogovarjala s predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Avstriji, in sicer s predsednikom Narodnega sveta koroških Slovencev Valentinom Inzkom, predsednikom Zveze Slovenskih organizacij na Koroškem Manuelom Jugom, predsednico Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša Susanne Weitlaner in predsednikom Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernardom Sadovnikom. Ministrica je opravila pogovor tudi s predsednikom Enotne liste Gabrielom Hribarjem.





Govorili so o trenutni situaciji, povezani s epidemijo, pri čemer so sogovorniki izpostavili nevšečnosti, s katerimi se srečujejo pripadniki in pripadnice slovenske manjšine v Avstriji zaradi omejitev pri prehajanju državne meje. Te marsikomu otežujejo vsakdanje življenje, oteženo pa je tudi nemoteno gospodarsko sodelovanje in povezovanje med obema državama.





Beseda je tekla tudi o drugih odprtih vprašanjih in izzivih, ki pestijo slovensko narodno skupnost. Gre za neuresničene zaveze Avstrije do Slovencev na Koroškem in Štajerskem, predvsem na področju uveljavljanja jezikovnih pravic manjšine in financiranja. Upanje, da bo na tem področju vendarle prišlo do pozitivnih sprememb, daje koalicijska pogodba sedanje avstrijske vlade, ki je v svojem vladnem programu posebno pozornost namenila prav manjšinam.

Sogovorniki so sklenili, da bodo tovrstni pogovori čim bolj redni, saj je povezanost matične domovine s slovensko narodno skupnostjo izjemnega pomena, vsi pa so si zaželi, da bi bilo čim prej možno tudi osebno srečanje.